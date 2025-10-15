Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: चुनावी गर्मी के बीच पसीना पोंछते दिखे तेजस्वी को नामांकन भरवाने गए लालू

Bihar Assembly Elections: बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब नामांकन भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 15, 2025

Tejashwi Yadav files nomination from Raghopur

तेजस्वी यादव ने राघोपुर से भरा नामांकन

Bihar Assembly Elections: बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब नामांकन भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरा तो वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन पर्चा दाखिल किया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा द्वारा नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रहीं। नामांकन भरने से पहले विजय सिन्हा जगत माता मां बाला त्रिपुरसुंदरी एवं जगत पिता बाबा इंद्रदमनेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए।

तेजस्वी यादव ने राघोपुर से भरा पर्चा

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान तेजस्वी के साथ आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद रहीं। नामांकन दाखिल करने के लिए हाजीपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे लालू यादव पसीना पोछते नजर आए। इससे पहले, तेजस्वी राघोपुर से एक जुलूस के साथ हाजीपुर समाहरणालय पहुंचे और सदर एसडीओ रामबाबू बैठा के समक्ष नामांकन दाखिल किया। इसके बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें महागठबंधन को जिताने की अपील की गई।

महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान बाकी

हालांकि, अब तक इंडिया महागठबंधन में सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। बिहार की चुनावी जंग में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है।

