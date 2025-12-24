शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, तीन मासूमों के सामने जिंदा जले मां-बाप

गयाजी में शॉर्ट सर्किट लगने से घर में लगी आग (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के गयाजी में मंगलवार शाम एक भीषण हादसा हो गया। यहां शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में आग लग गई जिसकी चपेट में आने से पति-पत्नी की मौत हो गई। घटना के समय दंपति के तीन बच्चे भी घर में ही मौजूद थे। दूसरे कमरे में होने के चलते बच्चों की जान बच गई। मां-बाप को जलता देख बच्चे चीख-पुकार करने लगे। लेकिन इससे पहले कोई उनकी मदद के लिए वहां पहुंचता, बच्चों के माता-पिता ने दम तोड़ दिया था।
यह घटना चाकंद थाना क्षेत्र के बिथो गांव की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान प्रमोद साव और उसकी पत्नी के रूप में हुई है। साव और उसकी पत्नी अपने घर में ही पत्तल बनाने का एक लघु कुटीर उद्योग चलाते थे। इसी से परिवार का खर्च चलता था। मंगलवार शाम भी दोनों पति-पत्नी हर दिन की तरह अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक बिजली के तार से चिंगारी निकलने लगी जो देखते ही देखते आग बन गई।
कमरे में रखे पत्तल और अन्य सामान आग की चपेट में आ गए और देखते ही देखते आग पूरे कमरे में फैल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग बहुत तेजी से फैली और इसी के चलते इस पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया जा सका। मां-बाप को जलते देख तीनों बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे जिसे सुनकर आसपास रहने वाले लोग मदद करने पहुंचे। लोगों ने पानी की बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोनों पति-पत्नी की मौत हो गई थी।
घटना की सूचना मिलते ही चाकंद थानाध्यक्ष शिवम कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला शॉर्ट सर्किट से आग लगने का लग रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही जदयू नेता डॉ. जितेंद्र कुमार दास भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग