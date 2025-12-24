शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, तीन मासूमों के सामने जिंदा जले मां-बाप

कमरे में रखे पत्तल और अन्य सामान आग की चपेट में आ गए और देखते ही देखते आग पूरे कमरे में फैल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, आग बहुत तेजी से फैली और इसी के चलते इस पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया जा सका। मां-बाप को जलते देख तीनों बच्चे मदद के लिए चिल्लाने लगे जिसे सुनकर आसपास रहने वाले लोग मदद करने पहुंचे। लोगों ने पानी की बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दोनों पति-पत्नी की मौत हो गई थी।