‘रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से NDA सरकार’: PM का युवाओं से संवाद

Bihar Elections: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ‘मेरा बूथ सबसे मजबूत’ कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के युवा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के मेरे युवा साथियों, आप सभी को भाई दूज के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज चित्रगुप्त पूजा का पावन दिन भी है, आज बहीखातों की पूजा भी की जाती है। इसके साथ ही जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि जीएसटी बचत उत्सव में बिहार के नौजवानों ने भी अपने लिए खूब खरीदारी की है। बाइक और स्कूटी पर जीएसटी कम होने का बिहार के युवा जबरदस्त लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री कल यानी शुक्रवार को बिहार के दौरे पर और समस्तीपुर से चुनावी शंखनाद करेंगे।