बिहार में जिस डॉक्टर का नीतीश ने हटाया हिजाब, उसे इस राज्य से मिला 3 लाख सैलरी की नौकरी और सरकारी आवास का ऑफर

स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, “झारखंड की महागठबंधन सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। बिहार की महिला चिकित्सक डॉ. नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला का नहीं, बल्कि संविधान और इंसानियत का अपमान है। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के मानवीय निर्णय से यह साफ संदेश गया है कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टरों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”