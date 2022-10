Bihar News: बिहार में और सख्त होगी शराबबंदी, पहली बार शराब पीते पकड़े गए तो घर पर चस्पा होंगे पोस्टर, दूसरी और तीसरी बार में मिलेगी ये सजा

शराबबंदी वाले बिहार में अगर कोई पहली बार शराब पीते पकड़ा गया तो जुर्माना देकर छूट जाएगा, लेकिन उसके घर पर चेतावनी का पोस्टर लगाया जाएगा। पोस्टर में लिखा होगा कि दूसरी बार शराब पीते पकड़े जाने पर एक साल की सजा मिलनी निश्चित है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर हमेशा से ही सख्त रहे हैं। अब नीतीश सरकार ने शराब पीनेवालों को लेकर नया निर्देश जारी कर दिया है। पहले शराबबंदी कानून को लेकर सरकार ने तय किया था कि शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने वाले लोगों को जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। मगर अब सरकरा ने फैसला लिया है कि जो कोई भी शराब पीने के आरोप में जुर्माना देकर छूट चुका है उसके पूरे मोहल्ले या गांव को इसकी खबर दी जाए। यानी कि अब ऐसे लोगों के घर के बाहर पोस्टर चिपाकाया जाएगा। यानी कि शराब पीने पर पकड़े गए लोगों की मुश्किलें सिर्फ जुर्माना देकर छूटने से कम नहीं होगी।

warning poster will be put at house of accused who were released after paying fine for drinking alcohol