तीन बच्चों की मां का चल रहा था अवैध संबंध, हुआ कुछ ऐसा उजड़ गई दुनिया

सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि अमोद ने अपने मोबाइल से कॉल कर कृष्ण मोहन से कहा था कि ममता और बच्चे उनके पास हैं। अमोद लगभग एक साल से ममता से मोबाइल पर संपर्क में था। पूछताछ में कई अहम बिंदु सामने आए हैं। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ममता बच्चों के साथ अमोद के पास गई थीं या केवल मोबाइल पर ही संपर्क में थीं। पुलिस ने अमोद के पास से मोबाइल और सिम भी जब्त किया है, जिससे उन्होंने ममता के गायब होने के बाद कृष्ण मोहन को कॉल की थी।