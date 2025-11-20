Bihar New Cabinet: नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद का रहा दबदबा, जानें 26 में से कितने मंत्री परिवारवाद का हिस्सा

Bihar New Cabinet: बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 26 लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में परिवारवाद का बोलबाला रहा है। नई कैबिनेट में ज्यादातर पुराने चेहरों को ही मौका दिया है, लेकिन 26 में से 10 परिवारवादी हैं। इस सूची में बीजेपी, जेडीयू, हम और रालोमो के नेता शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार राजनीति में परिवारवाद की आलोचना करते हैं, लेकिन अब नीतीश की नई कैबिनेट में परिवारवाद हावी रहा। इस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वे नेता…