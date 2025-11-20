Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar New Cabinet: नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद का रहा दबदबा, जानें 26 में से कितने मंत्री परिवारवाद का हिस्सा

Bihar New Cabinet: बिहार में नीतीश की नई कैबिनेट में सम्राट जौधरी, संतोष सुमन समेत 26 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 20, 2025

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद की गूंज

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद की गूंज (Photo-IANS)

Bihar New Cabinet: बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 26 लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के नए मंत्रिमंडल में परिवारवाद का बोलबाला रहा है। नई कैबिनेट में ज्यादातर पुराने चेहरों को ही मौका दिया है, लेकिन 26 में से 10 परिवारवादी हैं। इस सूची में बीजेपी, जेडीयू, हम और रालोमो के नेता शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार राजनीति में परिवारवाद की आलोचना करते हैं, लेकिन अब नीतीश की नई कैबिनेट में परिवारवाद हावी रहा। इस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वे नेता…

1- सम्राट चौधरी: तारापुर से विधायक सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। सम्राट चौधरी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी राजद, कांग्रेस और समता पार्टी से कई बार विधायक रहे हैं और राबड़ी देवी सरकार में वे मंत्री भी थे। इसके अलावा, उनकी माँ पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रही हैं।

2- नितिन नवीन: नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद बीजेपी के कद्दावर नेता रहे थे। उनके निधन के बाद उपचुनाव में लोगों ने नितिन नवीन पर भरोसा जताया। यह वही समय था जब नितिन का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। नवीन किशोर पटना पश्चिम विधानसभा सीट से 4 बार बीजेपी के विधायक रहे हैं।

3- अशोक चौधरी: मंत्री अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वहीं अशोक चौधरी की बेटी शांभवी भी समस्तीपुर से लोजपा (आर) की सांसद हैं।

4- श्रेयसी सिंह: नीतीश कैबिनेट में मंत्री श्रेयसी सिंह के पिता दिग्विजय सिंह केंद्रीय नेता थे। वे पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेहद करीबी भी थे। दिग्विजय सिंह के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को उनकी पत्नी ने संभाला था। अब उनकी विरासत को बेटी श्रेयसी सिंह आगे बढ़ा रही हैं।

5- संतोष कुमार सुमन: HAM कोटे से मंत्री संतोष कुमार सुमन केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के पुत्र हैं। जीतनराम मांझी बिहार के सीएम रह चुके हैं।

6- दीपक प्रकाश: आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपने विधायकों के बजाय अपने बेटे पर विश्वास जताया है। RLM कोटे से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। दीपक चुनाव तो नहीं लड़े फिर भी मंत्री बन गए। हालांकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को मंत्री बनाया जा सकता है।

7- विजय कुमार चौधरी: JDU कोटे से विजय कुमार चौधरी को मंत्री बनाया गया है। विजय कुमार चौधरी के पिता जगदीश प्रसाद कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने दलसिंहसराय सीट से तीन बार चुनाव भी जीता था। उनके निधन के बाद राजनीतिक विरासत बेटे विजय चौधरी ने संभाली है। हालांकि वे कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए।

8- लेशी सिंह: 2000 में पति बूटन सिंह की हत्या के बाद लेशी सिंह ने राजनीति में प्रवेश किया। बूटन सिंह राजनेता थे और समता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे थे।

9- रमा निषाद: बीजेपी कोटे से रमा निषाद को मंत्री बनाया गया है। रमा के पति अजय निषाद मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा, ससुर कैप्टन जय नारायण निषाद भी 4 बार सांसद रहे थे।

10- सुनील कुमार: JDU कोटे से मंत्री सुनील कुमार ने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में प्रवेश किया है। उनके पिता चंद्रिका राम राजनेता रहे थे। वे बिहार सरकार में मंत्री रहे थे।

ये भी पढ़ें

Bihar New Cabinet: कुर्मी, यादव, भूमिहार या राजपूत… नीतीश की नई टीम में किस जाति का दबदबा?
पटना
bihar new cabinet

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

20 Nov 2025 10:09 pm

Hindi News / National News / Bihar New Cabinet: नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद का रहा दबदबा, जानें 26 में से कितने मंत्री परिवारवाद का हिस्सा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद पर RJD का अटैक, 10 मंत्रियों का नाम लेकर कसा तंज

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
पटना

Bihar New Cabinet: कुर्मी, यादव, भूमिहार या राजपूत… नीतीश की नई टीम में किस जाति का दबदबा?

bihar new cabinet
पटना

Bihar Political History: श्री बाबू के शासन में चमकता था बिहार, ‘सुशासन बाबू’ तक आते-आते कैसे बन गया बीमारू राज्य?

Bihar Political History
Patrika Special News

बिहार चुनाव में हार के बाद ज्योति सिंह का नया आरोप, पति पवन सिंह पर फोड़ा हार ठीकरा

Pawan Singh Jyoti Singh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.