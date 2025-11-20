नीतीश कैबिनेट में परिवारवाद पर RJD का अटैक, 10 मंत्रियों का नाम लेकर कसा तंज

नीतीश कुमार के साथ NDA के विधायक (फोटो - JDU X handle)
Bihar Politics: बिहार में गुरुवार को नई कैबिनेट बनने के बाद, RJD ने एक तीखा पोस्ट जारी किया है। इस पोस्ट के जरिए RJD ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर परिवारवाद को लेकर तंज कसा है। इस पोस्ट में राजद ने एक–एक कर NDA सरकार के 10 ऐसे मंत्रियों के बारे में बताया जिनके परिवार का राजनीति में पहले से दबदबा रहा है। इस लिस्ट में चिराग पासवान की LJPR को छोड़कर NDA की सभी पार्टियों के मंत्री शामिल हैं।
अपने पोस्ट में, RJD ने मंत्रियों को ऐसे लिस्ट किया जैसे वे अपना परिचय दे रहे हों...
इन सभी नामों का उल्लेख करने के बाद RJD ने तंज कसते हुए कहा, "ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं परिवारवाद के घोर विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद से बिहार की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करके एक नए बिहार का निर्माण करूंगा।"
