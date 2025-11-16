Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar New CM: ‘दो-चार दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी,’ उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कौन होगा बिहार का सीएम

Bihar Politics: रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से भी बात की और सीएम को लेकर बयान दिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 16, 2025

CM को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने दी प्रतिक्रिया

CM को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

Bihar New CM: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद अब सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एनडीए ने 243 में से 202 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं अब सबकी नजर इस पर है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा? प्रदेश में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। हालांकि जेडीयू के कहना है कि सीएम नीतीश ही होंगे, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि विधायक तय करेंगे। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रतिक्रिया दी है।

कौन होगा मुख्यमंत्री

‘बिहार का अगला सीएम कौन होगा’ इस सवाल के जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधासनभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर हमने जनता का आभार व्यक्त किया है। नई सरकार बनाने की औपचारिकताएं जल्द ही पूरी होगी और 2-4 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमने कई बार कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। 

नीतीश कुमार से की मुलाकात

बता दें कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए एनडीए के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। पटना में सीएम नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एकदम ठीक है और सभी चीजों को खुद ही देख रहे हैं। 

रोहिणी आचार्य को लेकर भी दी प्रतिक्रिया

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने पर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह उनके परिवार का अंदरूनी मामला है, हम इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? किसी भी परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह उनका पारिवारिक मामला है।

सरकार गठन की तैयारी तेज

विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश में सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। इससे पहले शनिवार को एनडीए गठबंधन के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इन नेताओं में लोजपा (आर) के नेता चिराग पासवान भी शामिल हैं। 

शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या बोले चिराग

प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, “यह जल्द ही हो जाएगा। चर्चाएँ चल रही हैं। सरकार के खाके पर स्पष्टता आ जाएगी। मुझे लगता है कि आज रात तक, मैं वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से भी बात करूँगा और आज या कल तक खाका तैयार हो जाएगा। हमें 22 नवंबर से पहले सरकार बनानी है। यह हो जाएगा।"

ये भी पढ़ें

Bihar Election Result 2025: सीमांचल में NDA ने किया खेला! जानें कहां-कहां बंटे मुसलमानों के वोट
राष्ट्रीय
सीमांचल में NDA ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

16 Nov 2025 03:06 pm

Hindi News / National News / Bihar New CM: ‘दो-चार दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी,’ उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कौन होगा बिहार का सीएम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘नजरबंद हैं तो DM को आवेदन दें लालू यादव…’ रोहिणी आचार्या के अपमान पर भड़के JDU नेता

Bihar Politics | नीरज कुमार
पटना

सोशल मीडिया पर अचानक ट्रेंड हुआ #Dumraon_का_दुलरुआ, जानें कौन हैं राहुल कुमार जिन्हें मिला ये अनोखा टाइटल

#Dumraon_का_दुलरुआ राहुल कुमार सिंह
पटना

कौन हैं श्वेता गुप्ता जिन्होंने बिहार में मारी बाजी? इस सीट से विधायक बन फतेहाबाद की बेटी ने गाड़े झंडे

who is shweta gupta who won shivhar assembly seat in bihar connection to fatehabad
लखनऊ

‘मेरी किडनी गंदी है… टिकट और करोड़ों रुपये लेकर लगवाई,’ रोहिणी आचार्य ने किया एक और भावुक पोस्ट

rohini acharya
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.