Bihar New CM: ‘दो-चार दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी,’ उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कौन होगा बिहार का सीएम

CM को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)
Bihar New CM: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद अब सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एनडीए ने 243 में से 202 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं अब सबकी नजर इस पर है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा? प्रदेश में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। हालांकि जेडीयू के कहना है कि सीएम नीतीश ही होंगे, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि विधायक तय करेंगे। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रतिक्रिया दी है।
‘बिहार का अगला सीएम कौन होगा’ इस सवाल के जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधासनभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर हमने जनता का आभार व्यक्त किया है। नई सरकार बनाने की औपचारिकताएं जल्द ही पूरी होगी और 2-4 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमने कई बार कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे।
बता दें कि प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए एनडीए के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। पटना में सीएम नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एकदम ठीक है और सभी चीजों को खुद ही देख रहे हैं।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने पर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह उनके परिवार का अंदरूनी मामला है, हम इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? किसी भी परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह उनका पारिवारिक मामला है।
विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रदेश में सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई है। इससे पहले शनिवार को एनडीए गठबंधन के नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इन नेताओं में लोजपा (आर) के नेता चिराग पासवान भी शामिल हैं।
प्रदेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, “यह जल्द ही हो जाएगा। चर्चाएँ चल रही हैं। सरकार के खाके पर स्पष्टता आ जाएगी। मुझे लगता है कि आज रात तक, मैं वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से भी बात करूँगा और आज या कल तक खाका तैयार हो जाएगा। हमें 22 नवंबर से पहले सरकार बनानी है। यह हो जाएगा।"
