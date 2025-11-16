Bihar New CM: ‘दो-चार दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी,’ उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कौन होगा बिहार का सीएम

Bihar New CM: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद अब सरकार के गठन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एनडीए ने 243 में से 202 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं अब सबकी नजर इस पर है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा? प्रदेश में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था। हालांकि जेडीयू के कहना है कि सीएम नीतीश ही होंगे, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि विधायक तय करेंगे। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रतिक्रिया दी है।