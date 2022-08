Bihar New Govt: नीतीश कुमार CM, डिप्टी CM व होम मिनिस्ट्री राजद के पाले में, कांग्रेस से स्पीकर बनाए जाने की चर्चा

Bihar Politics: मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के आवास पर राजद नेताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान नीतीश ने पिछली बार महागठबंधन सरकार से हटने पर अफसोस जताया और कहा कि चलिए अब नई शुरुआत करते हैं।

Bihar New Govt: बिहार में भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद अब सबकी निगाहें नई सरकार पर टिकी है। अगले तीन-चार दिनों में नीतीश कुमार महागठबंधन सरकार की ओर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस बीच यह कहा जा रहा है कि भाजपा से गठबंधन तोड़े जाने से पहले ही नीतीश कुमार की राजद, कांग्रेस व लेफ्ट के नेताओं के साथ मंत्रिमंडल बंटवारा को लेकर चर्चा हो गई है।

Bihar New Govt: Nitish CM, Tejashwi Yadav Deputy CM May Speaker From Congress