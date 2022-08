अरुणाचल प्रदेश में बिहार के तीन मजदूरों की मौत, रात में सोते समय उपर से गिरी चट्टान

बिहार के 3 मजदूरों की अरुणाचल प्रदेश में मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। यह हादसा अरुणाचल प्रदेश के करदाबी के पालन में हुआ है।

बिहार के बगहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में चट्टान गिरने से हुए हादसे में बिहार के तीन मजदूरों की मौत हो गई। अरुणाचल के करदाबी जिला के पालन में चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ। वहीं हादसे में दर्जनों मजदूरों के घायल होने की खबर है। मौत की खबर के बाद मजदूरों के गांव में कोहराम मच गया है। यह हादसा बुधवार रात को हुआ, जिस वक्त सभी मजदूर सो रहे थे। सभी मृतक पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले थे।

3 laborers of Bagaha died in Arunachal Pradesh, rock falls while sleeping