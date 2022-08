Bihar News: 500 रुपए कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर को मिला 37.5 लाख इनकम टैक्स का नोटिस, थाने में लगाई गुहार

बेरोजगारी और महंगाई से लोग पहले ही परेशान हैं ऊपर से जालसाज परेशानी को कई गुणा बढ़ाने में लगे हैं। हाल ही में बिहार के एक मजदूर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लाखों रुपए का टैक्स भरने का नोटिस जारी किया गया है। चलिए जानते आखिर क्या है पूरा मामला।

बिहार के खगड़िया में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मजदूर को इनकम टैक्स ने साढ़े 37 लाख रूपये बकाया होने का नोटिस भेजा है। 500 की दिहाड़ी कमाने वाले इस मजदूर को इनकम टैक्स ने बकाया 37.50 लाख रुपये भरने का निर्देश दिया है। ऐसे में वह और उसका पूरा परिवार सदमे में है। उसके इलाके के लोक भी इस नोटिस को लेकर हैरान हैं। बताया जा रहा है कि मजदूर के पैन नंबर पर साढ़े 37 लाख रुपए बकाया है। अब पीड़ित ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेश को सूचना दी है।

