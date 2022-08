Bihar News: हाथ में तिरंगा लिए नीतीश सरकार से नौकरी मांगने निकले थे शिक्षक अभ्यर्थी, पुलिस ने बरसाई लाठी

बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यार्थिओं के प्रर्दशन के दौरान बिहार पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इतना ही नहीं पुलिस के साथ खुद ADM ने अपने हाथों में लाठी लेकर एक युवक को जमकर पीटा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

बिहार की राजधानी पटना में प्रारंभिक स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा पिछले 22 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। सोमवार को भी इसे लेकर BTET और CTET पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर के अपनी डिग्री भी ले ली है। मगर अब तक सरकार उन्हें बहाल नहीं कर रही है। आज अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी 5 हजार से अधिक संख्या में पटना की सड़कों पर उतरे। इस दौरान अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया।

Demonstrating teacher candidates were holding tricolor in hand, ADM kept on showered sticks on protesters