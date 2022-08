Bihar News: जहरीली शराब पीने से 20 से ज्यादा हुए बीमार, 11 लोगों की आंखों की गई रौशनी, 2 की मौत

बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार मौतें हो रहीं है। छपरा के मकेर और भेल्दी में संदिग्ध परिस्थिति में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं 11 लोगों की आंखों की रोशनी पर असर पड़ा है। दोनों लोगों की मौत के पीछे शराब पीने का मामला सामने आ रहा है।

छपरा में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, 11 की आंखों की रोशनी चली गई। मामला मकेर थाना क्षेत्र के भाथा धानुक टोली की है, जहां जहरीली शराब पीने से कई ग्रामीणों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 20 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई कि लोग जहरीली शराब पीकर ही बीमार हुए हैं । फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।

More than 20 got sick due to drinking poisonous liquor, 11 people lost their eyesight, 2 died in chapra