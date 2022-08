Bihar News: तेज प्रताप भी बन सकते हैं मंत्री, बिहार में 16 अगस्त को मंत्रिमंडल विस्तार

बिहार में महागबंधन की नई सरकार बनने के बाद अब मंगलवार को कैबिनेट विस्तार होगा। कैबिनेट में तेजस्वी यादव की पार्टी RJD का दबदबा दिख सकता है। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव भी मंत्रिमंडल में होंगे।

बिहार में महागठबंधन सरकार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव भी बिहार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार द्वारा भाजपा का दामन छोड़ने के बिहार में महागठबंधन की नई सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बन गई है। आरजेडी और जदयू की नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार 16 अगस्त को होगा। नीतीश-तेजस्वी सरकार के मंत्री मंडल में किस-किस को जगह मिलेगी इसकी संभावित लिस्ट भी सामने आ गई है।

Tej Pratap Yadav can also become a MINISTER, Cabinet expansion in Bihar on August 16