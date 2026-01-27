सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समूहों में हिंसक झड़प, छतों से फेंके पत्थर, कई लोग घायल

विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसक झड़प (फोटो- आईएएनएस)
बिहार के वैषाली जिले में सरस्वती पूजा के अवसर पर निकाले गए विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक हालात बिगड़ गए। शांतिपूर्ण माहौल में निकला जुलूस देखते ही देखते विवाद और हिंसा में बदल गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं और पुलिस को हालात काबू में करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा है।
घटना वैषाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के नवांगांव गांव की है, जहां सोमवार रात सरस्वती प्रतिमा विसर्जन का जुलूस बाजार से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान दूसरे समूह के कुछ लोगों ने जुलूस का रास्ता बदलने को कहा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले बहस हुई और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ देर के लिए मामला शांत हुआ, लेकिन जुलूस आगे बढ़ने के बाद तनाव फिर से बढ़ गया।
विसर्जन के बाद जब युवक वापस लौट रहे थे, तभी नवांगांव चौक के पास दोबारा विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद शोर मचने पर आसपास के लोग जमा हो गए। देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। घरों की छतों से भी पत्थर फेंके गए, जिससे कई लोग घायल हो गए और इलाके में अफरातफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही बिदुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। घायलों को बिदुपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इलाके में किसी भी नई घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग