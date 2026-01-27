सरस्वती प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान दो समूहों में हिंसक झड़प, छतों से फेंके पत्थर, कई लोग घायल

घटना वैषाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के नवांगांव गांव की है, जहां सोमवार रात सरस्वती प्रतिमा विसर्जन का जुलूस बाजार से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान दूसरे समूह के कुछ लोगों ने जुलूस का रास्ता बदलने को कहा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले बहस हुई और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ देर के लिए मामला शांत हुआ, लेकिन जुलूस आगे बढ़ने के बाद तनाव फिर से बढ़ गया।