Bihar: राजद प्रत्याशी के घर से एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

बिहार पुलिस ने मोतिहारी विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के घर से हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 21, 2025

पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार (File Photo)

सोमवार को झारखंड पुलिस ने सासाराम से राजद प्रत्याशी को गिरफ्तार किया था। पार्टी इस मामले से उभर भी नहीं पाई थी कि एक और मामले से राजद प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई है। इस बार मोतिहारी विधानसभा सीट से RJD प्रत्याशी देवा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ी है। पुलिस ने उनके घर से हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 

राजद प्रत्याशी के घर पर मारा छापा

दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि राजन कुमार की हत्या के मालमे का आरोपी सुबोध यादव देवा गुप्ता के घर पर छिपा बैठा है। इसके बाद पुलिस ने राजद प्रत्याशी के घर पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 

पूछताछ में जुटी पुलिस

बता दें कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सुबोध यादव पर इससे पहले दो आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। 

क्या है पूरा मामला 

झान बाबू चौक पर जुलाई माह में बीजेपी नेता राजन कुमार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी नेता के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की जांच के दौरान पुलिस के सामने छह लोगों के नाम सामने आए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 

राजद प्रत्याशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बता दें कि सोमवार को झारखंड पुलिस ने सासाराम से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, पुलिस ने शाह को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया था। नोमिनेशन भरने के बाद जैसे ही राजद प्रत्याशी शाह बाहर आए, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 

पुराने मामले में हुई गिरफ्तारी

बताया जा रहा है कि राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 2004 में गढ़वा में डकैती के मामले में कोर्ट में उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। 

