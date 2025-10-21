Bihar: राजद प्रत्याशी के घर से एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार (File Photo)
सोमवार को झारखंड पुलिस ने सासाराम से राजद प्रत्याशी को गिरफ्तार किया था। पार्टी इस मामले से उभर भी नहीं पाई थी कि एक और मामले से राजद प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई है। इस बार मोतिहारी विधानसभा सीट से RJD प्रत्याशी देवा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ी है। पुलिस ने उनके घर से हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
दरअसल, पुलिस को सूचना मिली थी कि राजन कुमार की हत्या के मालमे का आरोपी सुबोध यादव देवा गुप्ता के घर पर छिपा बैठा है। इसके बाद पुलिस ने राजद प्रत्याशी के घर पर छापा मारा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी सुबोध यादव पर इससे पहले दो आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।
झान बाबू चौक पर जुलाई माह में बीजेपी नेता राजन कुमार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बीजेपी नेता के भाई ने प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की जांच के दौरान पुलिस के सामने छह लोगों के नाम सामने आए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
बता दें कि सोमवार को झारखंड पुलिस ने सासाराम से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, पुलिस ने शाह को नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया था। नोमिनेशन भरने के बाद जैसे ही राजद प्रत्याशी शाह बाहर आए, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
बताया जा रहा है कि राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 2004 में गढ़वा में डकैती के मामले में कोर्ट में उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था।
