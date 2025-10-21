Bihar: राजद प्रत्याशी के घर से एक आरोपी को किया गिरफ्तार, जानें क्या है मामला

सोमवार को झारखंड पुलिस ने सासाराम से राजद प्रत्याशी को गिरफ्तार किया था। पार्टी इस मामले से उभर भी नहीं पाई थी कि एक और मामले से राजद प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ गई है। इस बार मोतिहारी विधानसभा सीट से RJD प्रत्याशी देवा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ी है। पुलिस ने उनके घर से हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।