Bihar Politics: NDA के कार्यक्रम में पूर्व MLC और मंत्री के समर्थकों के बीच हुई झड़प, मामला बढ़ते देख चलते बने केंद्रीय मंत्री, देखें Video

Bihar Politics: बिहार के जमुई में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश कुमार सरकार के मंत्री सुमित सिंह और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के बहस हो गई। मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों के समर्थकों के बीच हाथापाई तक हो गई। कार्यक्रम के दौरान मंच पर ही यह झड़प शुरू हुई, जिससे पूरा माहौल गरमा गया। पुलिस ने किसी तरह मामले पर काबू पाया।