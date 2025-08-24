‘देश कांग्रेस का गुलाम हुआ करता था’: विवाद बढ़ा तो आरजेडी नेता सिद्दीकी ने दी अब ये सफाई

आरजेडी नेता ने कहा कि मैंने कई अन्य लोगों से वीडियो मंगाए। कहीं भी मैंने कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि, मेरा कहना था कि देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, और कांग्रेस ने गुलामी से मुक्ति के लिए नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। सिद्दीकी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, और साजिशकर्ताओं की पहचान सभी को पता है। हालांकि, उन्होंने साजिशकर्ताओं के नाम स्पष्ट नहीं किए।