‘देश कांग्रेस का गुलाम हुआ करता था’: विवाद बढ़ा तो आरजेडी नेता सिद्दीकी ने दी अब ये सफाई

Bihar Politics: विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गमाई हुई है। एक राजनीति पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान को लेकर सुखियों में छाए हुई है। बढ़ते विवाद को देखते हुए अब्दुल बारी ने सफाई दी है। उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। आरजेडी नेता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि देश कांग्रेस का गुलाम हुआ करता था।
आरजेडी नेता सिद्दीकी ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया और गलत तरीके से पेश किया गया है। अपने विवाद बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वह इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि उनके मुंह से ऐसा बयान कैसे निकला।
अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि मुझे लगा कि स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। इसीलिए, मैंने इसकी जांच के लिए कार्यक्रम का वीडियो देखा, एक दो वीडियो में मैंने पाया कि कहीं भी मैंने कांग्रेस नहीं कहा था, बल्कि अंग्रेज कहा था, पूरा वाक्य इस प्रकार था कि 'देश अंग्रेजों का गुलाम था न कि कांग्रेस का।'
आरजेडी नेता ने कहा कि मैंने कई अन्य लोगों से वीडियो मंगाए। कहीं भी मैंने कांग्रेस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि, मेरा कहना था कि देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, और कांग्रेस ने गुलामी से मुक्ति के लिए नेतृत्व किया और लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। सिद्दीकी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, और साजिशकर्ताओं की पहचान सभी को पता है। हालांकि, उन्होंने साजिशकर्ताओं के नाम स्पष्ट नहीं किए।
राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का यह बयान, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को अधिक धर्मनिरपेक्षता (सेकुलरिज्म) समझाने की बात कही। इस बयान ने बिहार की राजनीति में काफी हलचल मचाई। इस बयान को लेकर विवाद बढ़ने पर सिद्दीकी ने सफाई दी कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में सभी धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर हिस्सा लिया था, और देश को आजाद कराया।