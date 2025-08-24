राहुल गांधी BJP पर सीधा प्रहार, वोट चोरी मामले में ECI को बताया भाजपा का पार्टनर

राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई थी। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और 'वोट चोरी' के खिलाफ जनजागरूकता फैलाना है। इंडिया गठबंधन के तहत इस यात्रा में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव सहित गठबंधन के अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। यह यात्रा 16 दिनों में लगभग 20 जिलों को कवर करते हुए 1,300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसका समापन 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ होगा।