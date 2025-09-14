बिहार चुनाव से पहले SIR विवाद गरमाया: किरेन रिजिजू ने शेयर किया 1998 का बूथ कैप्चरिंग वीडियो

Bihar Assembly Election: बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष दल विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आयोग और केंद्र पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 90 के दशक में बूथ कैप्चरिंग का एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है।