Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले SIR विवाद गरमाया: किरेन रिजिजू ने शेयर किया 1998 का बूथ कैप्चरिंग वीडियो

Bihar Politics: किरेन रिजिजू ने 90 के दशक की बूथ कैप्चरिंग का एक पुराना वीडियो शेयर कर विपक्ष पर पलटवार किया है। रिजिजू ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि विपक्ष के दौर में वोट चोरी कैसे होती थी, वह देख लें।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 14, 2025

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Photo-IANS)

Bihar Assembly Election: बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष दल विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आयोग और केंद्र पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 90 के दशक में बूथ कैप्चरिंग का एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है।

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि विपक्ष के दौर में वोट चोरी कैसे होती थी, वह देख लें। उन्होंने टिप्पणी की, 'सबसे बड़ा चोर चोरी के बारे में चिल्ला रहा है।' यह वीडियो 1998 का है, जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सरकार थी।

ये भी पढ़ें

विकास नहीं, जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं PM मोदी: प्रधानमंत्री के ​पूर्णिया दौरे पर तेजस्वी ने बोला हमला
राष्ट्रीय
image

1998 का वीडियो: बूथ कैप्चरिंग का खुलासा

रिजिजू द्वारा शेयर किए गए वीडियो में 1998 के बिहार चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं को दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि लालू राज के 90 के दशक में पोलिंग बूथों पर खुलेआम वोट लूटे जाते थे। एक दृश्य में दिखाया गया है कि मतपेटी खुले मैदान में रखी जाती थी, जहां मतदाता पर्चियां बिना किसी गोपनीयता के डाली जाती थीं। बूथ के बाहर भीड़ उमड़ आती थी और गुंडागर्दी से वोटिंग प्रभावित होती थी।

विपक्ष के 'अतीत के पापों' का प्रतीक

रिजिजू ने इसे विपक्ष के 'अतीत के पापों' का प्रतीक बताते हुए कहा कि आज विपक्ष वोटर लिस्ट रिविजन पर सवाल उठा रहा है, जबकि उनके समय लोकतंत्र की हत्या होती थी। यह वीडियो विपक्ष के 'वोट चोरी' आरोपों का सीधा जवाब है, जहां वे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं।

विपक्ष की 'वोटर अधिकार यात्रा'

वहीं, विपक्ष ने SIR के विरोध में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली, जिसकी अगुवाई लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। राहुल ने कहा, बिहार में किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वे लोकतंत्र से छेड़छाड़ कर रहे हैं। राहुल ने जनता से अपील की कि वोट के अधिकार की रक्षा के लिए सतर्क और एकजुट रहें, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी है।

ये भी पढ़ें

ED ने TMC की पूर्व सांसद मिमी चक्रवती और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भेजा समन, जानें क्या है मामला
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Sept 2025 07:37 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव से पहले SIR विवाद गरमाया: किरेन रिजिजू ने शेयर किया 1998 का बूथ कैप्चरिंग वीडियो

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.