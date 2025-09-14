बिहार चुनाव से पहले SIR विवाद गरमाया: किरेन रिजिजू ने शेयर किया 1998 का बूथ कैप्चरिंग वीडियो

Bihar Assembly Election: बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष दल विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आयोग और केंद्र पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 90 के दशक में बूथ कैप्चरिंग का एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया है।
रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि विपक्ष के दौर में वोट चोरी कैसे होती थी, वह देख लें। उन्होंने टिप्पणी की, 'सबसे बड़ा चोर चोरी के बारे में चिल्ला रहा है।' यह वीडियो 1998 का है, जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सरकार थी।
रिजिजू द्वारा शेयर किए गए वीडियो में 1998 के बिहार चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं को दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि लालू राज के 90 के दशक में पोलिंग बूथों पर खुलेआम वोट लूटे जाते थे। एक दृश्य में दिखाया गया है कि मतपेटी खुले मैदान में रखी जाती थी, जहां मतदाता पर्चियां बिना किसी गोपनीयता के डाली जाती थीं। बूथ के बाहर भीड़ उमड़ आती थी और गुंडागर्दी से वोटिंग प्रभावित होती थी।
रिजिजू ने इसे विपक्ष के 'अतीत के पापों' का प्रतीक बताते हुए कहा कि आज विपक्ष वोटर लिस्ट रिविजन पर सवाल उठा रहा है, जबकि उनके समय लोकतंत्र की हत्या होती थी। यह वीडियो विपक्ष के 'वोट चोरी' आरोपों का सीधा जवाब है, जहां वे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं।
वहीं, विपक्ष ने SIR के विरोध में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली, जिसकी अगुवाई लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। राहुल ने कहा, बिहार में किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वे लोकतंत्र से छेड़छाड़ कर रहे हैं। राहुल ने जनता से अपील की कि वोट के अधिकार की रक्षा के लिए सतर्क और एकजुट रहें, क्योंकि जनता की ताकत सबसे बड़ी है।