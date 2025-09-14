ED ने TMC की पूर्व सांसद मिमी चक्रवती और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भेजा समन, जानें क्या है मामला

Betting App Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉलीवुड अभिनेता उर्वशी रतौला और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवती को समन जारी किया है। दरअसल, ईडी ने दोनों को 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर और उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को ED के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस मामले में पहले पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को भी तलब किया था और पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे।