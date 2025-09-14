Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

ED ने TMC की पूर्व सांसद मिमी चक्रवती और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भेजा समन, जानें क्या है मामला

Betting App Case: मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर और उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को ED के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

भारत

Ashib Khan

Sep 14, 2025

ED ने मिमी चक्रवती और उर्वशी रौतेला को भेजा समन (Photo-IANS)

Betting App Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉलीवुड अभिनेता उर्वशी रतौला और टीएमसी की पूर्व सांसद मिमी चक्रवती को समन जारी किया है। दरअसल, ईडी ने दोनों को 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर और उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को ED के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इस मामले में पहले पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को भी तलब किया था और पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी एजेंसी के समक्ष पेश हुए थे।

25 अभिनेताओं के खिलाफ किया मामला दर्ज

अभिनेता राणा दग्गुबाती भी फिल्म प्रतिबद्धताओं के कारण 23 जुलाई को जारी अपने समन को स्थगित करने की मांग करने के बाद हैदराबाद में ईडी के समक्ष पेश हुए। बता दें कि मई में तेलंगाना पुलिस ने सट्टेबाजी के प्रचार से कथित संबंध के चलते दग्गुबाती और प्रकाश राज सहित 25 अभिनेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

‘कई मामलों में कर रही जांच’

बता दें कि ED अवैध सट्टेबाजी ऐप्स से जुड़े कई मामलों की जांच कर रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों और निवेशकों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है, या भारी मात्रा में करों की चोरी की है।

केंद्र सरकार ने गेमिंग एप पर लगाए प्रतिबंध

केंद्र सरकार ने हाल ही में कानून लाकर वास्तविक धन वाले ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाजार विश्लेषण फर्मों और जांच एजेंसियों के अनुमान के अनुसार, विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को करीब 22 करोड़ भारतीय उपयोग करते हैं, इनमें से आधे करीब 11 करोड़ लोग नियमित उपयोग करते हैं। 

1524 आदेश किए जारी

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप बाजार का मूल्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। सरकार ने हाल ही में संसद को बताया कि उसने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों को अवरुद्ध करने के लिए 2022 से जून 2025 तक 1,524 आदेश जारी किए हैं।

Published on:

14 Sept 2025 07:31 pm

Hindi News / National News / ED ने TMC की पूर्व सांसद मिमी चक्रवती और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भेजा समन, जानें क्या है मामला

