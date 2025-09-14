PM Modi In Assam: ‘सेना की बजाय आतंकियों को पालने वालों के…’, असम की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

PM Modi In Assam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के दरांग में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से कांग्रेस से सतर्क रहने की अपील की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सेना की बजाय आतंकियों को पालने वाले लोगों के एजेंडों को आगे बढ़ाने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है इसलिए आपको कांग्रेस से सतर्क रहना चाहिए।
जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा- कांग्रेस पार्टी के लिए वोट बैंक का हित सबसे बड़ा है। कांग्रेस देशहित की कभी परवाह नहीं करती है। इसके अलावा कांग्रेस घुसपैठियों और देशविरोधियों की भी रक्षक बन चुकी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वह घुसपैठ को बढ़ावा देती थी और आज कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करें।
पीएम मोदी ने कहा- जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था और कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाती है, पाकिस्तान के कोने-कोने से आतंक को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े हो जाते हैं। इस पार्टी ने बार-बार राष्ट्र-विरोधी ताकतों को पनाह दी है।
पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के लोग हमारी सेना की बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है, इसलिए आपको कांग्रेस के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की यह असम यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के समापन के बाद उनकी पहली असम यात्रा थी। उन्होंने इसे "बड़ी सफलता" बताया और इसे माँ कामाख्या और भगवान कृष्ण को समर्पित किया। उन्होंने कहा- ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरी असम की पहली यात्रा थी। मां कामाख्या के आशीर्वाद से यह ऑपरेशन सफल रहा। आज इस पावन भूमि पर आकर मुझे एक दिव्य अनुभूति हो रही है।