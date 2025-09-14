PM Modi In Assam: ‘सेना की बजाय आतंकियों को पालने वालों के…’, असम की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

PM Modi In Assam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के दरांग में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से कांग्रेस से सतर्क रहने की अपील की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सेना की बजाय आतंकियों को पालने वाले लोगों के एजेंडों को आगे बढ़ाने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है इसलिए आपको कांग्रेस से सतर्क रहना चाहिए।