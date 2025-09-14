Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM Modi In Assam: ‘सेना की बजाय आतंकियों को पालने वालों के…’, असम की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के लोग हमारी सेना की बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है, इसलिए आपको कांग्रेस के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए।

गुवाहाटी

Ashib Khan

Sep 14, 2025

PM मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना (Photo-IANS)

PM Modi In Assam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम के दरांग में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोगों से कांग्रेस से सतर्क रहने की अपील की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सेना की बजाय आतंकियों को पालने वाले लोगों के एजेंडों को आगे बढ़ाने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है इसलिए आपको कांग्रेस से सतर्क रहना चाहिए।

‘वोट बैंक का हित सबसे बड़ा’

जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा- कांग्रेस पार्टी के लिए वोट बैंक का हित सबसे बड़ा है। कांग्रेस देशहित की कभी परवाह नहीं करती है। इसके अलावा कांग्रेस घुसपैठियों और देशविरोधियों की भी रक्षक बन चुकी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वह घुसपैठ को बढ़ावा देती थी और आज कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करें।

ये भी पढ़ें

PM Modi: ‘मैं आपसे वादा मांगता हूं कि…’, पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों से कर दी बड़ी अपील
राष्ट्रीय
image

‘पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते है कांग्रेस के लोग’

पीएम मोदी ने कहा- जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था और कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाती है, पाकिस्तान के कोने-कोने से आतंक को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े हो जाते हैं। इस पार्टी ने बार-बार राष्ट्र-विरोधी ताकतों को पनाह दी है।

‘कांग्रेस के प्रति सतर्क रहना चाहिए’

पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस के लोग हमारी सेना की बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडों को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है, इसलिए आपको कांग्रेस के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम की असम की पहली यात्रा

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की यह असम यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के समापन के बाद उनकी पहली असम यात्रा थी। उन्होंने इसे "बड़ी सफलता" बताया और इसे माँ कामाख्या और भगवान कृष्ण को समर्पित किया। उन्होंने कहा- ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरी असम की पहली यात्रा थी। मां कामाख्या के आशीर्वाद से यह ऑपरेशन सफल रहा। आज इस पावन भूमि पर आकर मुझे एक दिव्य अनुभूति हो रही है।

ये भी पढ़ें

‘मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं…’ असम दौरे पर PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना
राष्ट्रीय
PM Modi

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Sept 2025 02:31 pm

Published on:

14 Sept 2025 02:30 pm

Hindi News / National News / PM Modi In Assam: ‘सेना की बजाय आतंकियों को पालने वालों के…’, असम की धरती से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.