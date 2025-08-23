Patrika LogoSwitch to English

‘बौखलाना वाजिब, प्रधान कोतवाल डंडा लेकर खड़ा है’: ललन सिंह ने राहुल और तेजस्वी को भ्रष्टाचार पर घेरा

Bihar Politics: केंद्रीय मंत्री और जदयू के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार हमला बोला है।

पटना

Shaitan Prajapat

Aug 23, 2025

केंद्रीय मंत्री और जदयू के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (Photo-IANS)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति तेज हो रही है। बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी और भष्ट्राचार के मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री और जदयू के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों का बौखलाना वाजिब है क्योंकि 'प्रधान कोतवाल' डंडा लेकर खड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी पलटवार किया है।

'पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त'

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लालू प्रसाद यादव परिवार पर हमला बोलते हुए लिखा, 'पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त… पिता का भ्रष्टाचार में जेल जाना और आना, जमानत होने पर हाथी पर चढ़कर निकलना। चारा खाने वाला भी स्वतंत्रता सेनानी हो गया।'

'बौखलाना वाजिब है, प्रधान कोतवाल डंडा लेकर जो खड़ा है'

जदयू के नेता राजीव रंजन सिंह ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेरते हुए लिखा, 'पुत्र होश संभालते ही नौकरी के बदले जमीन लिखवाकर गरीबों का खून चूसकर आनंद ले रहा है। मोदी सरकार ने पकड़ लिया। वाह रे, बिहार में शासन करने वालों का सपना, भ्रष्टाचारियों का बौखलाना वाजिब है- प्रधान कोतवाल डंडा लेकर जो खड़ा है।'

राहुल गांधी पर भी बोला जोरदार हमला

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला है। एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'देश में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र के हत्यारे परिवार के युवराज बिहार में भ्रष्टाचारियों के साथ गले से गले मिलकर घूम रहे हैं। घुसपैठियों के बहाने फर्जी मतदाता के दम पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में जीत पर क्यों नहीं बोलते हैं?

भष्ट्राचार को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना

उन्होंने आगे बिहार चुनाव में कांग्रेस और राजद के सफाया तय होने का दावा करते हुए लिखा, 'प्रधान कोतवाल ने लोकतंत्र के फर्जीवाड़े को पकड़ लिया… और डंडा लेकर खड़े हो गए। अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी स्वाभाविक है- बौखलाहट जो है। बिहार की जनता सजग है- सब देख रही है- सफाया तय है।'

Published on:

23 Aug 2025 04:39 pm

Hindi News / National News / ‘बौखलाना वाजिब, प्रधान कोतवाल डंडा लेकर खड़ा है’: ललन सिंह ने राहुल और तेजस्वी को भ्रष्टाचार पर घेरा

