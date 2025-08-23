‘बौखलाना वाजिब, प्रधान कोतवाल डंडा लेकर खड़ा है’: ललन सिंह ने राहुल और तेजस्वी को भ्रष्टाचार पर घेरा

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति तेज हो रही है। बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी और भष्ट्राचार के मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री और जदयू के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बिना नाम लिए भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों का बौखलाना वाजिब है क्योंकि 'प्रधान कोतवाल' डंडा लेकर खड़ा है। केंद्रीय मंत्री ने वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी पलटवार किया है।