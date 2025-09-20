Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bihar Politics: मंत्री जीवेश कुमार ने तेजस्वी यादव को भेजा लीगल नोटिस, कहा- माफी मांगें वरना…

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति घमासान शुरू हो गया है। मंत्री जीवेश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लीगल नोटिस भेजा है।

पटना

Shaitan Prajapat

Sep 20, 2025

जीवेश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Photo-ANI)

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बजते ही सियासी तलवारें तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार सरकार के शहरी विकास मंत्री जीवेश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में तेजस्वी से 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है, वरना कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह विवाद मंत्री जीवेश के खिलाफ दर्ज एक FIR से जुड़ा है, जिसमें तेजस्वी ने कथित तौर पर उन्हें पत्रकारों पर हमले का आरोपी बताया था। JDU ने इसे 'राजनीतिक साजिश' करार दिया, जबकि RJD ने इसे 'सच्चाई से भागने की कोशिश' कहा।

विवाद की जड़: दरभंगा FIR और तेजस्वी का आरोप

आपको बता दे कि 20 सितंबर 2025 को जारी नोटिस में जीवेश कुमार ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने दरभंगा में एक पत्रकार पर हमले के मामले में झूठे बयान देकर उनकी छवि खराब की। दरभंगा में हाल ही में मंत्री जीवेश और उनके साथियों पर एक पत्रकार की पिटाई का आरोप लगा, जिसकी FIR तेजस्वी ने खुद थाने पहुंचकर दर्ज कराई। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, दरभंगा में हमने FIR कराई है। अराजकता इस कदर फैली है कि नेता प्रतिपक्ष को खुद जाना पड़ रहा है। 2005 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।

रोहतास में चौपाल के दौरान जमकर बवाल, RJD नेता इमरान खान ने JDU नेता को जड़ा थप्पड़
राष्ट्रीय
image

15 दिन में मांगे माफी, वरना जाएंगे कोर्ट

जीवेश का दावा है कि यह FIR राजनीति से प्रेरित है और इसमें कोई सच्चाई नहीं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने बिना जांच के मुझे अपराधी ठहराया, जो मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। 15 दिनों में माफी न मांगी तो अदालत का रास्ता अपनाऊंगा।

विपक्ष की नकारात्मक राजनीति: JDU का हमला

JDU ने नोटिस को पार्टी की मजबूती का प्रतीक बताया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि तेजस्वी भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मंत्री जीवेश ने विकास कार्यों में योगदान दिया है, लेकिन RJD उन्हें बदनाम करना चाहती है। नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी है, लेकिन सत्ताधारी NDA ने इसे विपक्ष की 'फेलिअयर की निशानी' कहा। हाल ही में PM मोदी के पूर्णिया दौरे में भी तेजस्वी पर घुसपैठिए वाले बयान पर निशाना साधा गया था।

RJD का पलटवार: 'मंत्री डर रहे हैं सच्चाई से'

तेजस्वी ने नोटिस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मंत्री जीवेश पत्रकारों पर हमला करवाते हैं, फिर नोटिस भेजकर बचने की कोशिश करते हैं। बिहार में कानून-व्यवस्था चरमरा गई है। हम डरने वाले नहीं, जनता को सच्चाई बताएंगे। RJD प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इसे 'दबाव की राजनीति' बताया। पार्टी का दावा है कि यह नोटिस चुनावी हार के डर से जारी किया गया है। तेजस्वी की 'बिहार अधिकार यात्रा' में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी मुद्दे प्रमुख हैं, जो NDA को चुनौती दे रहे हैं।

बिहार को लूटा…बना दिया भ्रष्टाचार का अड्डा, सत्ता में आए तो किसी को न छोड़ें: तेजस्वी का एनडीए पर तीखा प्रहार
राष्ट्रीय
tejashwi yadav

Published on:

20 Sept 2025 07:21 pm

Hindi News / National News / Bihar Politics: मंत्री जीवेश कुमार ने तेजस्वी यादव को भेजा लीगल नोटिस, कहा- माफी मांगें वरना…

