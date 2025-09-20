Bihar Politics: मंत्री जीवेश कुमार ने तेजस्वी यादव को भेजा लीगल नोटिस, कहा- माफी मांगें वरना…

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेरी बजते ही सियासी तलवारें तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार सरकार के शहरी विकास मंत्री जीवेश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में तेजस्वी से 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है, वरना कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यह विवाद मंत्री जीवेश के खिलाफ दर्ज एक FIR से जुड़ा है, जिसमें तेजस्वी ने कथित तौर पर उन्हें पत्रकारों पर हमले का आरोपी बताया था। JDU ने इसे 'राजनीतिक साजिश' करार दिया, जबकि RJD ने इसे 'सच्चाई से भागने की कोशिश' कहा।