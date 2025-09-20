बिहार को लूटा…बना दिया भ्रष्टाचार का अड्डा, सत्ता में आए तो किसी को न छोड़ें: तेजस्वी का एनडीए पर तीखा प्रहार

तेजस्वी ने भ्रष्टाचार के कई उदाहरण दिए। अगस्त 2025 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान 4,000 करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सुविधाओं के नाम पर जनता से हजारों करोड़ वसूले गए। एक अन्य घटना में नोट जलाने के कारण नालियां जाम होने का जिक्र किया, जो एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार की हद को दर्शाता है। जून 2025 में उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर नेपोटिज्म और कमीशनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, कहते हुए कि अब बिहार का स्वामी भगवान है। यह सरकार ढह रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि ब्लॉक, पंचायत और पुलिस स्टेशनों में भ्रष्टाचार और वसूली बढ़ गई है, जिससे आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है।