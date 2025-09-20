बिहार को लूटा…बना दिया भ्रष्टाचार का अड्डा, सत्ता में आए तो किसी को न छोड़ें: तेजस्वी का एनडीए पर तीखा प्रहार

Tejashwi Yadav Attack on NDA: बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजद नेता और विपक्ष के चेहरा तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। वैशाली में एक रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा, एनडीए सालों से बिहार को लूटता आ रहा है और अब भी लूट रहा है। वे प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। कई बड़े अधिकारियों और इंजीनियरों के घरों से करोड़ों रुपये बरामद हो रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन लोगों ने बिहार को सिर्फ लूटा है।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार बनने पर हम किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। हम किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। चाहे वे कोई भी हों, सभी को सजा मिलेगी। सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी भ्रष्टाचार करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह बयान बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है, खासकर जब हाल ही में अधिकारियों के घरों से नकदी बरामदगी की खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं।
तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार अधिकार यात्रा के दौरान आया, जो 16 सितंबर 2025 को शुरू हुई थी। यात्रा का उद्देश्य बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने राज्य को वित्तीय अराजकता में धकेल दिया है। तेजस्वी ने जोर देकर कहा, संस्थागत भ्रष्टाचार और संगठित लूट के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।
हाल के मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने जिलाधिकारियों (DEO) और इंजीनियरों के घरों से करोड़ों रुपये की बरामदी का जिक्र किया। जनवरी 2025 में एक DEO के घर से भारी नकदी बरामद होने पर उन्होंने कहा था, क्राइम और करप्शन डबल इंजन सरकार के दो इंजन हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि केंद्र की जांच एजेंसियां विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि एनडीए के नेता अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं।
तेजस्वी ने भ्रष्टाचार के कई उदाहरण दिए। अगस्त 2025 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान 4,000 करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सुविधाओं के नाम पर जनता से हजारों करोड़ वसूले गए। एक अन्य घटना में नोट जलाने के कारण नालियां जाम होने का जिक्र किया, जो एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार की हद को दर्शाता है। जून 2025 में उन्होंने नीतीश कुमार सरकार पर नेपोटिज्म और कमीशनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, कहते हुए कि अब बिहार का स्वामी भगवान है। यह सरकार ढह रही है। तेजस्वी ने दावा किया कि ब्लॉक, पंचायत और पुलिस स्टेशनों में भ्रष्टाचार और वसूली बढ़ गई है, जिससे आम जनता असुरक्षित महसूस कर रही है।
यह बयान बिहार विधानसभा चुनावों (अक्टूबर-नवंबर 2025) से पहले आया है, जहां तेजस्वी यादव को विपक्ष का चेहरा माना जा रहा है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार बनाना है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को अधिकार देंगे। सितंबर 2025 में अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने कहा, मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरता। बिहार की जनता ही मालिक है। उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बिहार दौरे को "चुनावी स्टंट" बताया, कहते हुए कि चुनाव खत्म होते ही बिहार को भूल जाएंगे।