बड़ी खबर: अब बचे हैं सिर्फ कुछ ही घंटे,सस्ती हो जाएंगी ये चीजें, जानें कितनी होगी बचत

GST Rate Cut: GST काउंसिल की हुई बैठक में कई प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर टैक्स दरों में कटौती (GST Rate Cut) की गई है, जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ थोड़ा हल्का (Cheaper Products After GST) होगा। सरकार का मकसद महंगाई पर काबू पाना और बाजार में मांग को बढ़ाना है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं, बच्चों के लिए स्टेशनरी का सामान लेने का प्लान बना रहे हैं, या फिर घर बनाने की योजना में हैं – तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। अब मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन जैसे घरेलू उपकरण पहले से सस्ते (GST Reduction India) मिल सकते हैं। पहले इन पर 28% तक GST लगता था, जिसे घटाकर अब 18% कर दिया गया है। इससे इन प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5-10% तक की गिरावट आने की संभावना है।
अब आप जब बाजार से साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और बॉडी वॉश जैसी चीजें खरीदेंगे, तो उनमें भी थोड़ी राहत महसूस करेंगे। इन पर GST 18% से घटा कर 12% कर दिया गया है, जिससे ये चीजें अब किफायती होंगी।
जो लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। AC रहित रेस्टोरेंट्स में खाने पर अब सिर्फ 5% GST लगेगा, जबकि पहले यह 12% था। इससे खाना बाहर खाने वालों को थोड़ी राहत मिलेगी।
नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केच पेन, रबड़ आदि पर भी GST की दर कम की गई है। अब इन एजुकेशनल आइटम्स पर कम टैक्स लगेगा, जिससे छात्रों और अभिभावकों को थोड़ी राहत मिलेगी।
अगर आप घर बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अब सीमेंट, वॉटर पाइप, टाइल्स आदि में कुछ बचत हो सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए इन निर्माण सामग्री पर GST घटाया गया है।
सरकार का मानना है कि टैक्स दरों को तर्कसंगत बना कर:
महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है,
खरीदारी की आदत बढ़ाई जा सकती है, और
मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है।
इससे बाजार में आर्थिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं।
GST की नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी। कुछ उत्पादों पर अलग तारीख हो सकती है, जिसकी पुष्टि जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना से की जाएगी।
“महंगाई के इस दौर में सरकार का GST कम करना राहत की बात है। रोजमर्रा की चीजों पर फर्क दिखेगा।” – रेखा शर्मा, गृहिणी, दिल्ली
“अगर इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होंगे तो त्योहारी सीजन में लोग खरीदारी ज़रूर करेंगे।” – राहुल वर्मा, IT प्रोफेशनल, नोएडा
“GST कटौती से डिमांड बढ़ेगी और इससे उत्पादन व रोजगार दोनों में सकारात्मक असर होगा। लेकिन असली असर तब दिखेगा जब कंपनियां इसका लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं।”
— पीएम चौपड़ा, टैक्स एक्सपर्ट
क्या कंपनियां वास्तव में प्रोडक्ट्स के रेट कम करेंगी या कीमतें जस की तस रहेंगी?
सरकार GST घटा रही है, लेकिन ब्रांड्स अगर MRP नहीं घटाते तो जनता को कितना फायदा होगा?
GST रेट कटौती के बाद आने वाले त्योहारी सीजन पर क्या असर पड़ेगा?
क्या आने वाले समय में अन्य वस्तुओं पर भी GST कम हो सकता है?
सरकार का यह कदम सीधे मिडिल क्लास उपभोक्ताओं को टारगेट करता है, जो महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
छोटे रिटेलर्स और लोकल दुकानदारों को उम्मीद है कि बिक्री में सुधार आएगा।
क्या यह आगामी बजट से पहले जनता को दी गई राहत है?
बहरहाल GST दरों में कटौती से जहां लोगों को खरीदारी में थोड़ी राहत मिलेगी, वहीं बाजार में मांग भी बढ़ेगी। अगर आप किसी चीज़ की खरीदारी टाल रहे थे तो अब सही समय है — क्योंकि अब वही चीज़ आपको पहले से सस्ती मिल सकती है।