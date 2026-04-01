‘नीतीश कुमार के साथ इंसाफ नहीं हुआ’, सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर अबू आजमी का बड़ा बयान



अबू आजमी ने बातचीत में कहा कि वे नीतीश कुमार को लंबे समय से जानते हैं और उन्हें एक बेहद सरल और सुलझा हुआ इंसान मानते हैं। उनका मानना है कि अगर नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ न दिया होता, तो शायद भाजपा बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती। लेकिन बार-बार राजनीतिक फैसले बदलने का असर आखिरकार उन्हीं पर पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार खुद को डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों का अनुयायी बताते रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देना एक बड़ी राजनीतिक चूक साबित हो सकती है। उनके अनुसार, नीतीश के हटने से भाजपा की स्थिति भी कमजोर हो सकती है।