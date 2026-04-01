‘नीतीश जैसा चाहेंगे वैसा होगा’, नए सीएम को लेकर आ गया अनंत सिंह का बयान, निशांत कुमार को लेकर क्या बोले?



मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के आदेश का पालन होता रहेगा। जैसा नीतीश कुमार कहेंगे राज्य में उस अनुसार काम होता रहेगा। अनंत सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अनंत को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। जेडीयू नेता ने आगे कहा कि रह्या में बढ़िया काम होता रहेगा। जब उनसे नीतीश के बेटे निशांत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया था कि क्या निशांत डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा की वो कोई जवाब इस बारे में नहीं देंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि निशांत को क्या जिम्मेवारी मिलती है।