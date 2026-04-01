मुरेठा बांधकर CM नीतीश को पद से हटाने की खाई थी कसम, बाद में सम्राट चौधरी ने उतार दी पगड़ी, सफाई में क्या कहा?

2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को उपमुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दे दी। यह इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार गृह मंत्रालय किसी और को सौंपा था। राजनीतिक जानकार उसी दिन समझ गए थे कि नीतीश अपना उत्तराधिकारी तय कर चुके हैं।