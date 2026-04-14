Bihar Politics: शिवराज सिंह कैसे बने ‘किंगमेकर’ और सम्राट चौधरी को क्यों बनाया मुख्यमंत्री ? जानिए इनसाइड स्टोरी

शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश का अनुभव बेहद व्यापक और ऐतिहासिक है। वे मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पास मध्य प्रदेश में सियासत का लंबा अनुभव है। उन्होंने चार अलग-अलग कार्यकालों (2005-2008, 2008-2013, 2013-2018, और 2020-2023) में मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली। उनके पास 16 साल से अधिक समय तक एक बड़े हिंदी भाषी राज्य की सरकार चलाने का निर्विवाद प्रशासनिक अनुभव है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और पांच बार विदिशा से सांसद चुने गए। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता के बीच उनकी बहुत गहरी और सीधी पकड़ है। वे संगठन को साथ लेकर चलने और पार्टी के भीतर की महत्वाकांक्षाओं (गुटबाजी) को साधने में माहिर माने जाते हैं।