पहले हाथ मिलाया…फिर जोर-जोर से हंस पड़े PM Modi और कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge, देखें वीडियो

दरअसल, संसद परिसर के ‘प्रेरणा स्थल’ पर जब देश के बड़े नेता बी.आर. अंबेडकर (B.R. Ambedkar Birth Anniversary) की 135वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उसी दौरान मोदी और खड़गे आमने-सामने आए। दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाया और फिर हंसते हुए नजर आए। यह नजारा इसलिए खास था क्योंकि आमतौर पर ये दोनों नेता राजनीतिक मंचों पर एक-दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। यह छोटा सा लेकिन खास पल अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।