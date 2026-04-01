नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है, उसे रोकने के लिए… सम्राट चौधरी का पुराना बयान हो रहा वायरल

सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पुराने वीडियो और बयान फिर से शेयर किए जा रहे हैं। इन्हीं में एक पुराना बयान सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें वह बिहार की राजनीति और बीजेपी के बढ़ते प्रभाव पर टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। वायरल क्लिप में सम्राट चौधरी कहते नजर आ रहे हैं, “बिहार की जो लड़ाई थी, जिस तरह नरेंद्र मोदी की पार्टी बिहार में फैलती जा रही है, इसको रोकने के लिए हम लोगों को कुछ निर्णय लेना पड़ रहा है… और हम लोग तमाम विधायक बैठे, हमने बहुमत से निर्णय लिया।”