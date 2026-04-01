Amritsar Grenade Attack: पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, ISI के 6 आतंकी गिरफ्तार,थाने पर ग्रेनेड हमले का पर्दाफाश

डीजीपी के मुताबिक, सोशल मीडिया और इंटरनेट कॉलिंग के जरिए युवाओं का ब्रेनवाश किया गया था। उन्हें सरकारी इमारतों और पुलिस थानों पर हमले के बदले भारी रकम देने का लालच दिया गया था। हालांकि, जांच में यह भी पता चला है कि वारदात को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने इन युवाओं को महज कुछ ही पैसे दिए। इन सभी आरोपियों के खिलाफ भिंडी सैदा थाने में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।