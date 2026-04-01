बडगाम में फर्जी एसएसपी बनकर लोगों से करता था बात, चैट का स्क्रीनशॉट शेयर कर जमाता था रौब, ऑनलाइन फ्रॉड का खुलासा



दरअसल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने जहां लोगों की जिंदगी आसान बनाई है, वहीं इसके गलत इस्तेमाल के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। जम्मू-कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। यहां साइबर अपराध, फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन ठगी जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस ने इस घटना के बाद लोगों से खास अपील की है कि वे सतर्क रहें और किसी भी अनजान या संदिग्ध नंबर से आए संदेशों पर भरोसा न करें। अगर कोई खुद को सरकारी अधिकारी या पुलिस से जुड़ा बताता है, तो उसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या विश्वसनीय स्रोत से जरूर जांच लें। साथ ही, अगर किसी को ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दें। पुलिस का कहना है कि समय रहते सूचना देने से ऐसे मामलों में जल्दी कार्रवाई की जा सकती है और दूसरों को भी ठगी का शिकार होने से बचाया जा सकता है।