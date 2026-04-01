चीन ने अरुणाचल प्रदेश-लद्दाख का नाम बदला, भारत सरकार ने जताई आपत्ति, सीमा विवाद पर फिर गरमाया मामला

India-China Border Dispute: भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक बार फिर चर्चा में है, जब बीजिंग ने भारतीय क्षेत्रों के लिए नए और काल्पनिक नामों का इस्तेमाल किया। चीन के इस कदम पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख देश के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को “जंगनान” नाम से संबोधित किया और दावा किया कि यह क्षेत्र चीन की संप्रभुता में आता है। इसके साथ ही बीजिंग ने प्रशासनिक स्तर पर कुछ नए क्षेत्र और काउंटी भी बनाए हैं, जिन्हें भारत ने “मानचित्रीय आक्रामकता” बताया है।