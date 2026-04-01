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‘बंगाल की धरती पर नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद’: ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर अमित शाह ने दी चेतावनी

Mamata Banerjee vs Amit Shah: अमित शाह ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की कसम खाने वाले आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के संस्थापक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एजेंट है।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Apr 14, 2026

Amit shah

गृह मंत्री अमित शाह (ANI)

Amit Shah West Bengal Visit: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा से पहले राज्य में राजनीति घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण के खिलाफ पार्टी के दृढ़ रुख को दोहराया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की कसम खाने वाले आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के संस्थापक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एजेंट हैं और उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं।

ममता बनर्जी के एजेंट हैं हुमायूं करीब

गंगारामपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को अपने साथ रखकर यहां बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। दीदी, बंगाल में भाजपा सरकार आ रही है और हम बंगाल की धरती पर बाबरी मस्जिद को बनने नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा कि हुमायूं कबीर दीदी के अपने एजेंट हैं और दीदी के इशारे पर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन दीदी, आपका समय खत्म हो गया है। यहां भाजपा सरकार आने वाली है और यहां बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता।

बता दें कि बाबरी मस्जिद विवाद के चलते हुमायूं कबीर को टीएमसी से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी का गठन किया और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों में टीएमसी और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का संकल्प लिया।

घुसपैठियों के लिए रो रही हैं दीदी

अमित शाह ने मालदा में एक रैली को संबोधित किया उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के प्रति ममता बनर्जी के विरोध की कड़ी आलोचना की और उन पर राज्य में अवैध अप्रवासन का समर्थन करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं और ममता बनर्जी उनके लिए रो रही हैं। दीदी का समय खत्म हो गया है। लोग उन्हें अलविदा कह रहे हैं। भाजपा देश से हर घुसपैठिए को निर्वासित करेगी," शाह ने कहा।

बीजेपी की सरकार बनी तो सीमा पर लगाएंगे 600 एकड़ जमीन पर बाड़

घुसपैठ की समस्या से निपटने के लिए अमित शाह ने आश्वासन दिया कि अगर भाजपा सरकार चुनी जाती है, तो वह सीमावर्ती क्षेत्र की 600 एकड़ भूमि बाड़ लगाने के लिए आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि भाजपा सरकार बनने के बाद, 45 दिनों के भीतर, बाड़ लगाने के लिए आवश्यक 600 एकड़ जमीन हम भारत सरकार को दे देंगे और सीमाओं पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लेंगे।

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Updated on:

14 Apr 2026 09:43 pm

Published on:

14 Apr 2026 09:42 pm

Hindi News / National News / ‘बंगाल की धरती पर नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद’: ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर अमित शाह ने दी चेतावनी

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