‘बंगाल की धरती पर नहीं बनने देंगे बाबरी मस्जिद’: ममता बनर्जी के गढ़ में घुसकर अमित शाह ने दी चेतावनी

Amit Shah West Bengal Visit: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा से पहले राज्य में राजनीति घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण के खिलाफ पार्टी के दृढ़ रुख को दोहराया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की कसम खाने वाले आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के संस्थापक हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एजेंट हैं और उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं।