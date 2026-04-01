33 साल बाद इतिहास दोहराएगा? इजरायल-लेबनान में जंग के बीच अचानक शांति की आहट, जानें क्या है प्लान

Israel Lebanon Peace Talks: अमेरिका और ईरान के बीच जंग थम गई है, लेकिन तनाव बरकरार है। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों के बीच संघर्ष चल रहा है। वहीं, इजरायल और लेबनान में जारी लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोनों एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे है। इसी बीच इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने बड़ा बया दिया है। इजरायल और लेबनान जंग के बीच अचानक शांति की आहट की खबर सामने आ रही है। विदेश मंत्री गिदोन सार का कहना है कि हिजबुल्लाह उनके देश और लेबनान के बीच समस्या है।