‘नीतीश कुमार के दिन पूरे हो गए’… पिता लालू यादव के अपमान पर तेज प्रताप का बड़ा बयान

बिहार में आागमी चुनावों के साथ साथ पार्टियों के बीच जुबानी लड़ाइयां अपने जोर पर है। आए दिन कोई ने कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के नेता को आपत्तिजनक बाते कहता हुआ और दूसरी पार्टी को निचा दिखाता नजर आता है। इसी कड़ी में अब नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर उनके पिता लालू यादव के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।