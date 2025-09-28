Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘नीतीश कुमार के दिन पूरे हो गए’… पिता लालू यादव के अपमान पर तेज प्रताप का बड़ा बयान

पिता लालू यादव को लेकर विवादित टिप्पणी करने को लेकर तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एफआई की मांग करते हुए कहा है कि, उनके दिन पूरे हो गए है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Sep 28, 2025

Tej Pratap yadav

तेज प्रताप यादव (फोटो- एएनआई)

बिहार में आागमी चुनावों के साथ साथ पार्टियों के बीच जुबानी लड़ाइयां अपने जोर पर है। आए दिन कोई ने कोई नेता किसी दूसरी पार्टी के नेता को आपत्तिजनक बाते कहता हुआ और दूसरी पार्टी को निचा दिखाता नजर आता है। इसी कड़ी में अब नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर उनके पिता लालू यादव के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

नीतीश कुमार के दिन पूरे हो गए

वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने कहा, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, वह (नीतीश कुमार) हमेशा किसी के भी खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पहले भी महिलाओं के खिलाफ कई अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने अपना होश खो दिया है। अब उनके दिन पूरे हो गए हैं।

नीतीश सार्वजनिक नेताओं के लिए बुरा उदाहरण

तेज प्रताप ने नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया कि वह सार्वजनिक नेताओं के लिए एक बुरा उदाहरण पेश कर रहे हैं। तेज प्रताप ने कहा, किसी भी नेता के लिए, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, अपशब्दों का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए हमेशा अपशब्दों का इस्तेमाल किया है

लालू पद से हटे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बैठा दिया- नीतीश

दरअसल हाल ही नीतीश कुमार ने 'मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना' की लॉन्चिंग के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की पारिवारिक राजनीति को लेकर एक बयान दिया था। नीतीश कुमार ने इस दौरान 1990 के दशक के राजनीतिक बदलाव का ज़िक्र करते हुए कहा, लालू प्रसाद यादव को 7 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था, तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को उस पद पर बिठा दिया था।

तेज प्रताप ने की केंद्रीय कार्रवाई की मांग

नीतीश की इस टिप्पणी को लेकर आरजेडी (RJD) खेमे से कड़ी आपत्ती जताई है। तेज प्रताप यादव ने इस टिप्पणी को अपने परिवार का अपमान बताया है और बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ केंद्रीय कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान तेज प्रताप ने महुआ के मौजूदा विधायक मुकेश रौशन पर भी जमकर हमला बोला। तेज प्रताप ने विधायक की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने इलाके के विकास के लिए जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Sept 2025 10:52 am

Published on:

28 Sept 2025 10:38 am

Hindi News / National News / ‘नीतीश कुमार के दिन पूरे हो गए’… पिता लालू यादव के अपमान पर तेज प्रताप का बड़ा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

दसवीं पास जुगाड़ू इंजीनियर ने कबाड़ कार से बनाई रोल्स रॉयस, अक्षय कुमार को देगा गिफ्ट

Haryana 10 pass man modified a scrap car into Rolls-Royce
राष्ट्रीय

BF की हत्या करने के बाद पुलिस को महिला ने मिलाया फोन, कहा- सिलबट्टे से सिर कूच दिया, कमरे में लाश पड़ी है

राष्ट्रीय

जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग सैकिया ने सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR

Zubeen Garg
राष्ट्रीय

पटना एयरपोर्ट के पास संदिग्ध रूप से घूम रहा था शख्स, सेना की फर्जी ID और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा कार्ड बरामद

Bihar crime
राष्ट्रीय

‘असहनीय दर्द और दुख’… करूर भगदड़ पर एक्टर विजय की पहली प्रतिक्रिया, डीएमके ने उठाई गिरफ्तारी की मांग

Actor Vijay addressing a rally in Karur
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.