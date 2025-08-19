‘ना नौ मन घी होगा, ना राधा नाचेगी’: राहुल गांधी को PM बनाने के तेजस्वी के बयान पर BJP ने कसा तंज

Bihar Politics: बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, जन स्वराज सहित सभी राजनीति पार्टियां रोड शो और जनसभाओं में जुटी हुई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार के कई जिलों में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ कई विपक्ष दल के नेता साथ नजर आ रहे है, उनमें से एक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी ने बुधवार को कहा कि अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए काम करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगली बार राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए काम करेंगे। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वह राहुल गांधी को सपने दिखा रहे हैं। ना नौ मन घी होगा, ना राधा नाचेगी। उन्होंने आगे कहा कि 20 साल तक उन्हें कांग्रेस के सत्ता में आने या किसी कांग्रेस नेता के पीएम बनने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। कोई जगह खाली नहीं है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के विभिन्न जिलों में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे है। उनके साथ तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी यादव ने नवादा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में वे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएं। रैली में आरजेडी नेता ने कहा कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार से NDA की सरकार को उखाड़ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जब भी लोकसभा चुनाव होगा, हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।
सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनके चाचा (नीतीश कुमार) अब अचेत अवस्था में हैं। अब वे बिहार को नहीं संभल पा रहे है। उनकी सरकार नकलची बनी हुई है। सरकार राज्य की बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई सुविधाओं और जवाबदेही की जरूरतों से अनजान है।