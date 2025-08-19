‘ना नौ मन घी होगा, ना राधा नाचेगी’: राहुल गांधी को PM बनाने के तेजस्वी के बयान पर BJP ने कसा तंज

Bihar Politics: बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, जन स्वराज सहित सभी राजनी​ति पार्टियां रोड शो और जनसभाओं में जुटी हुई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार के कई जिलों में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ कई विपक्ष दल के नेता साथ नजर आ रहे है, उनमें से एक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी ने बुधवार को कहा कि अगली बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए काम करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है।