Bihar Politics: बिहार में लालटेन का दौर गया अब…राजद पर निशाना साधते हुए बोले रवि किशन

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा तेज है। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं का एक-दूसरे के आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और सांसद रवि किशन ने राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार से लालटेन का दौर जा चुका है और अब एलईडी का जमाना आ गया है।