Bihar Politics: बिहार में लालटेन का दौर गया अब…राजद पर निशाना साधते हुए बोले रवि किशन

Bihar Assembly Election 2025: बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार नया मुकाम हासिल करेगा। यह लालटेन का नहीं एलईडी का दौर है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Oct 25, 2025

BJP सांसद रवि किशन ने राजद पर बोला हमला (Photo-IANS)

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा तेज है। जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं का एक-दूसरे के आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक और सांसद रवि किशन ने राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार से लालटेन का दौर जा चुका है और अब एलईडी का जमाना आ गया है। 

‘पहले भ्रष्टाचार का था बोलबाला’

बीजेपी सांसद रवि किशन ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उन्होंने कहा क्या आपने कभी सुना कि मोदी सरकार में कोई घोटाला हुआ। बिहार ने उस घोटालों के दौर को देखा है। आज बिहार जगमग हो रहा है। यह नया भारत है, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

नई उंचाइयों की ओर बढ़ा रहा बिहार

इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार इस समय नई उंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी सांसद ने कहा कि 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार नया मुकाम हासिल करेगा। यह लालटेन का नहीं एलईडी का दौर है। 

विकास कार्यों का किया जिक्र

बीजेपी सांसद ने पटना में मीडिया से बात करते हुए बिहार में विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लंदन की तरह पटना का एयरपोर्ट दिखने लगा है। भव्य माता जानकी मंदिर बन रहा है। मखाने का प्लांट लगेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। 

सीएम महिला रोजगार योजना की तारीफ

रवि किशन ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी और अपना रोजगार शुरू करेंगी। दूसरी ओर पलायन रुकेगा और हर युवा के हाथ में नौकरी होगी।

दो चरणों में होगा मतदान 

बिहार में 243 विधानसभा सीटें है। किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होगी। इस बार प्रदेश में दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को मतगणना होगी। 

image

बिहार चुनाव 2025

25 Oct 2025 05:42 pm

