Bihar Politics: बिहार चुनाव में क्यों नहीं जीत पाई प्रशांत किशोर की पार्टी? बताई वजह

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जन सुराज को मिली हार पर पीके ने चुप्पी तोड़ी है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा चुनाव में धांधली होने का भी दावा किया है। पीके ने मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रदेश के लोगों को लालू के जंगलराज की वापसी का डर सताने लगा, इसलिए उनकी पार्टी हार गई।