Bihar SIR पर एक और बवाल, पिंकी देवी के घर में 10 अलग-अलग जातियों के वोटर!

बिहार में मतदाता सूची में कथित फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। पिंकी देवी ने दावा किया है कि उनके घर के पते पर 10 अलग-अलग वोटरों के नाम दर्ज हैं, जिनमें विभिन्न जातियों के लोग शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि पिंकी देवी का कहना है कि वह इन लोगों को नहीं जानतीं। उन्होंने इसे फर्जी वोटरों की साजिश करार देते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिंकी देवी का दावा है कि इन फर्जी वोटरों के सहारे बीजेपी ने बिहार में अपनी सरकार बनाई।