Vote Chori तो मासूमियत में कह रहे हैं, यह तो डकैती है, बांग्लादेश के चुनाव आयोग को आदर्श न बनाए ECI, राजद सांसद मनोज झा ने कसा तंज

मनोज झा ने कहा कि चोरी तो हम बहुत मासूम होकर कह रहे हैं। यह तो डकैती है। इस डकैती में शरीक ए गुनाह चुनाव आयोग है और ये जो दो लोग टॉप में है वो भी शरीक ए गुनाह हैं इसलिए वोट चोर, गद्दी छोड़। एक सवाल के जवाब में उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा कि पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। क्या सुनना है? अंधा कुआं, अंधी गुफा की तरफ पूरे देश को ले जा रहे हैं। देश के एक एक व्यक्ति के जेहन में यह बात पैठ गई है कि यह अवैध सरकार है।