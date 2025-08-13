Patrika LogoSwitch to English

Vote Chori तो मासूमियत में कह रहे हैं, यह तो डकैती है, बांग्लादेश के चुनाव आयोग को आदर्श न बनाए ECI, राजद सांसद मनोज झा ने कसा तंज

Vote Chori: राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भारतीय चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हुए कि मैं आयोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वह संवेदनशीलता दिखाएं, संवेदना मरेगी तो यह देश बांग्लादेश बन जाएगा।

भारत

Swatantra Mishra

Aug 13, 2025

RJD Leader Manoj Jha
राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा (Photo: IANS)

Vote Chori: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सांसद मनोज झा ने 'वोट चोरी' एसआईआर (SIR) सहित तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर कहा कि लोग चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, जैसा कि बांग्लादेश में देखने को मिला। उन्होंने चुनाव आयोग से हाथ जोड़कर विनती की है कि वह बांग्लादेश के चुनाव आयोग को आदर्श न बनाए और संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए क्योंकि संवेदना मरेगी तो यह बांग्लादेश हो जाएगा।

भाजपा के बयानों पर किया पलटवार

मनोज झा ने भाजपा के उन बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है जिसमें भाजपा की ओर से दावा किया गया है कि विपक्ष चुनाव आयोग और एसआईआर पर लोगों को गुमराह इसलिए कर रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष की हार तय है।

वोटी चोरी नहीं, यह तो डकैती है

मनोज झा ने कहा कि चोरी तो हम बहुत मासूम होकर कह रहे हैं। यह तो डकैती है। इस डकैती में शरीक ए गुनाह चुनाव आयोग है और ये जो दो लोग टॉप में है वो भी शरीक ए गुनाह हैं इसलिए वोट चोर, गद्दी छोड़। एक सवाल के जवाब में उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा कि पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। क्या सुनना है? अंधा कुआं, अंधी गुफा की तरफ पूरे देश को ले जा रहे हैं। देश के एक एक व्यक्ति के जेहन में यह बात पैठ गई है कि यह अवैध सरकार है।

'चुनाव आयोग और भाजपा के रिश्ते की जांच होनी चाहिए'

उन्होंने कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग के रिश्ते की जांच होनी चाहिए और चुनाव में जनता इन दोनों के रिश्ते की जांच सुनिश्चित करेगी।

चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में हुई गड़बड़ी का किया जिक्र

आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग और भाजपा के बीच संबंधों पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि पीठासीन अधिकारी की गड़बड़ी, जो सीसीटीवी में कैद हुई थी और भाजपा द्वारा उसे सही ठहराने की कोशिश की गई, दोनों के बीच गहरा रिश्ता दर्शाती है।

'बिहार की जनता आयोग और बीजेपी के रिश्तों की करेगी जांच'

राजद सांसद ने आयोग और भाजपा के संबंध की जांच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जनता बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों के रिश्तों की जांच करेगी। मनोज झा ने तेजस्वी यादव के उस बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं के पास दो ईपीआईसी (वोटर आईडी) होने का दावा किया है।

भीखू भाई गुजरात लोकसभा में गुजरात के वोटर थे अब…

राजद सांसद ने कहा यह चुनाव आयोग की प्रक्रियात्मक विफलता को दर्शाता है। भीखू भाई दलसानिया लोकसभा चुनाव में गुजरात के वोटर हो जाते हैं। बिहार में इस साल चुनाव हैं तो वह यहां के वोटर हो गए हैं। आगे बंगाल में चुनाव है, तो वह बंगाल के वोटर बन जाएंगे। लोगों के बीच में दो वोटर कार्ड को लेकर कोलाहल है।

बिहार यात्रा पदयात्रा नहीं जनजागरण अभियान है

एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में राहुल गांधी की यात्रा पर उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिनमें एसआईआर भी एक अहम मुद्दा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हर कोने तक पहुंचेंगे। एक तरह से इसे सिर्फ़ एक पदयात्रा न मानकर जनजागरण अभियान ही मानिए।

(इनपुट-आईएएनएस)

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

राहुल गांधी

RJD

Updated on:

13 Aug 2025 05:20 pm

Published on:

13 Aug 2025 05:10 pm

Hindi News / National News / Vote Chori तो मासूमियत में कह रहे हैं, यह तो डकैती है, बांग्लादेश के चुनाव आयोग को आदर्श न बनाए ECI, राजद सांसद मनोज झा ने कसा तंज

