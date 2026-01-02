Bharat Taxi से कैसे बुक करें राइड? जानें Ola, Uber और Rapido से कितनी अलग है ये सर्विस

ऐप का सॉफ्ट लॉन्च दिसंबर 2025 में दिल्ली और गुजरात में हुआ था। पायलट फेज में रोजाना औसतन 5,500 राइड्स हुईं, जिनमें 4,000 एयरपोर्ट से और 1,500 अन्य जगहों से थीं। अब तक 1.4 लाख से ज्यादा ड्राइवर रजिस्टर हो चुके हैं। गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर ऐप उपलब्ध है। सेवा में कैब, ऑटो और बाइक की सुविधा है। जनवरी अंत तक अन्य शहरों में फुल लॉन्च की उम्मीद है।