2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bharat Taxi से कैसे बुक करें राइड? जानें Ola, Uber और Rapido से कितनी अलग है ये सर्विस

Bharat Taxi: Ola/Uber/Rapido निजी कंपनियां हैं, जहां सर्ज प्राइसिंग और हाई कमीशन आम हैं। भारत टैक्सी अमूल जैसी सहकारी संस्थाओं (IFFCO, NABARD आदि) द्वारा समर्थित है, जो फेयरनेस और ड्राइवर वेलफेयर पर फोकस करती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 02, 2026

How To Use Bharat Taxi App

Bharat Taxi से कैसे बुक करें राइड?

How To Use Bharat Taxi App: नए साल के पहले दिन केंद्र सरकार समर्थित 'भारत टैक्सी' ऐप आधिकारिक रूप से लॉन्च हो गई है। यह देश की पहली ड्राइवर-ओन्ड सहकारी राइड-हेलिंग सेवा है, जो ओला, उबर और रैपिडो जैसी निजी कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने का दावा कर रही है। सहकारिता मंत्रालय की इस पहल को दिल्ली-एनसीआर में ट्रायल के बाद पूरे देश में विस्तार देने की योजना है।

भारत टैक्सी क्या है?

यह ऐप सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा संचालित है, जिसमें एनसीडीसी, इफ्को, अमूल, क्रिभको, नाफेड, नाबार्ड, एनडीडीबी और एनसीईएल जैसी प्रमुख सहकारी संस्थाएं शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मार्च 2024 में इसकी घोषणा की थी। इसका मकसद ड्राइवरों को निजी ऐप्स के उच्च कमीशन से मुक्ति दिलाना और यात्रियों को सस्ती, पारदर्शी सेवा प्रदान करना है।

लॉन्च और रिस्पॉन्स

ऐप का सॉफ्ट लॉन्च दिसंबर 2025 में दिल्ली और गुजरात में हुआ था। पायलट फेज में रोजाना औसतन 5,500 राइड्स हुईं, जिनमें 4,000 एयरपोर्ट से और 1,500 अन्य जगहों से थीं। अब तक 1.4 लाख से ज्यादा ड्राइवर रजिस्टर हो चुके हैं। गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर ऐप उपलब्ध है। सेवा में कैब, ऑटो और बाइक की सुविधा है। जनवरी अंत तक अन्य शहरों में फुल लॉन्च की उम्मीद है।

ऐसे करें ऐप का इस्तेमाल

  • गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से 'Bharat Taxi' ऐप डाउनलोड करें (ड्राइवरों के लिए अलग 'Bharat Taxi Driver' ऐप)।
  • मोबाइल नंबर से ओटीपी के जरिए रजिस्टर करें।
  • नाम, ईमेल आदि डिटेल्स भरें।
  • होम पेज पर पिकअप लोकेशन ऑटो डिटेक्ट होगी, ड्रॉप लोकेशन डालें।
  • मेट्रो, रेंटल्स, इंटरसिटी ऑप्शन चुनें।
  • बाइक, ऑटो या कार सिलेक्ट कर राइड बुक करें।
  • ऐप में रीयल-टाइम ट्रैकिंग, दिल्ली पुलिस से इंटीग्रेशन और 24/7 सपोर्ट है।

ओला, उबर और रैपिडो से कितनी अलग?

भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है – ड्राइवरों को पूरा किराया मिलता है, जबकि निजी ऐप्स 20-30% काटते हैं। कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं, फिक्स्ड और पारदर्शी किराया (अक्सर 25-30% सस्ता)। ड्राइवर सह-मालिक होते हैं, उन्हें लाभांश और बोर्ड प्रतिनिधित्व मिलता है। सुरक्षा के लिए पुलिस इंटीग्रेशन और बेहतर वेरिफिकेशन है। यह सहकारी मॉडल ड्राइवरों की कमाई बढ़ाएगा और यात्रियों को भरोसेमंद सेवा देगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Jan 2026 05:40 pm

Hindi News / National News / Bharat Taxi से कैसे बुक करें राइड? जानें Ola, Uber और Rapido से कितनी अलग है ये सर्विस

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.