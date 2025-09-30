Bihar SIR: चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम वोटर लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम

Bihar SIR: बिहार में होने वाले विधानसभा को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। आयोग ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनावी राज्य बिहार की संशोधित मतदाता सूची जारी कर दी। निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर नई मतदाता सूची जारी की। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची 30.09.2025 को प्रकाशित कर दी गई है। कोई भी मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है।'