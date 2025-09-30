Patrika LogoSwitch to English

Bihar SIR: चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम वोटर लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम

Bihar SIR: चुनाव आयोग ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद चुनावी राज्य बिहार की संशोधित मतदाता सूची जारी कर दी।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Sep 30, 2025

Election Commission

भारतीय चुनाव आयोग (Photo-IANS)

Bihar SIR: बिहार में होने वाले विधानसभा को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। आयोग ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनावी राज्य बिहार की संशोधित मतदाता सूची जारी कर दी। निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर नई मतदाता सूची जारी की। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची 30.09.2025 को प्रकाशित कर दी गई है। कोई भी मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है।'

90,817 मतदान केंद्र

इससे पहले एक अगस्त को चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया था। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए तैयार मतदाता सूची का प्रारूप मान्यता राजनीतिक दलों के साथ भी शेयर किया गया था।

पहले चरण में हटाए थे 65,64,075 मतदाताओं के नाम

बता दें कि एसआईआर के पहले चरण में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इनमें फर्जी मतदाता और मृतक मतदाता शामिल थे। साथ ही, उन लोगों के भी नाम हटाए गए थे, जिनका वोटर आईडी कार्ड किसी अन्य राज्य में बना हुआ है। हालांकि, इस पर कई नेताओं ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, जिस पर जमकर बहस चली थी।

जानें SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

आपको बता दें कि यह कदम जुलाई में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों को हटाने के अभियान के बाद उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट SIR के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई भी अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी।

क्या 26/11 के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार था? चिदंबरम के दावे पर BJP ने किया पलटवार
राष्ट्रीय

Published on:

30 Sept 2025 05:28 pm

Hindi News / National News / Bihar SIR: चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम वोटर लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम

