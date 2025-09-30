Bihar SIR: चुनाव आयोग ने जारी की अंतिम वोटर लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम

भारतीय चुनाव आयोग (Photo-IANS)
Bihar SIR: बिहार में होने वाले विधानसभा को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। आयोग ने मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद चुनावी राज्य बिहार की संशोधित मतदाता सूची जारी कर दी। निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर नई मतदाता सूची जारी की। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची 30.09.2025 को प्रकाशित कर दी गई है। कोई भी मतदाता दिए गए लिंक के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम का विवरण देख सकता है।'
इससे पहले एक अगस्त को चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया था। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों के 90,817 मतदान केंद्रों के लिए तैयार मतदाता सूची का प्रारूप मान्यता राजनीतिक दलों के साथ भी शेयर किया गया था।
बता दें कि एसआईआर के पहले चरण में कुल 65,64,075 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इनमें फर्जी मतदाता और मृतक मतदाता शामिल थे। साथ ही, उन लोगों के भी नाम हटाए गए थे, जिनका वोटर आईडी कार्ड किसी अन्य राज्य में बना हुआ है। हालांकि, इस पर कई नेताओं ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, जिस पर जमकर बहस चली थी।
आपको बता दें कि यह कदम जुलाई में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों को हटाने के अभियान के बाद उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट SIR के खिलाफ विपक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई भी अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी।
