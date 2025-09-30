क्या 26/11 के बाद भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार था? चिदंबरम के दावे पर BJP ने किया पलटवार

भाजपा अक्सर पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति कांग्रेस के नरम रुख को लेकर उसे दोषी ठहराती रही है। चिदंबरम के ताजा दावों पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस पर स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पाने का तंज कसते हुए कहा कि बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 17 साल बाद, पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने वही स्वीकार किया जो देश जानता था 26/11 को विदेशी ताकतों के दबाव के कारण ठीक से नहीं संभाला गया था। बहुत कम, बहुत देर हो चुकी है।