पांचवी की छात्रा को छेड़ता था टीचर असगर अली, महिलाओं ने स्कूल में घुसकर चप्पलों से कर दी कुटाई

पांचवी की छात्रा को छेड़ने पर स्कूल में टीचर की पीटाई (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के मधुबनी जिले से शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। यह मामला जिले के खजौली थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा है। यहां कक्षा पांच में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने अपने शिक्षक पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद स्कूल परिसर में हंगामा हो गया। यहां गांव की महिलाएं ने स्कूल में घुसकर आरोपी टीचर की जमकर चप्पलों से पिटाई की।
जानकारी के अनुसार, विद्यालय में पढ़ने वाली पांचवी कक्षा की एक छात्रा ने शिक्षक मो असगर अली पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस मामले की जानकारी जब छात्रा के परिजनों को हुई तो उन्होंने गांव के अन्य लोगों के सामने यह मामला उठाया। इसके बाद ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी गुस्सा देखने को मिला। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण, खासकर महिलाएं स्कूल पहुंच गई। इसके बाद लोगों ने जमकर टीचर को पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
घटना के बाद विद्यालय का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों और परिजनों का कहना था कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। महिलाओं ने शिक्षक की हरकतों को शर्मनाक बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। कुछ समय के लिए स्कूल में अफरा तफरी की स्थिति बन गई और अन्य शिक्षक व कर्मचारी भी सहमे नजर आए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए कि पहले ऐसी शिकायतों पर समय रहते सख्ती क्यों नहीं की गई।
घटना की सूचना मिलते ही खजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रा के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह नाबालिग से जुड़ा संवेदनशील मामला है, इसलिए जांच पूरी गंभीरता के साथ की जा रही है। छात्रा का बयान दर्ज किया जा रहा है और विद्यालय से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
