पांचवी की छात्रा को छेड़ता था टीचर असगर अली, महिलाओं ने स्कूल में घुसकर चप्पलों से कर दी कुटाई

घटना की सूचना मिलते ही खजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। छात्रा के परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह नाबालिग से जुड़ा संवेदनशील मामला है, इसलिए जांच पूरी गंभीरता के साथ की जा रही है। छात्रा का बयान दर्ज किया जा रहा है और विद्यालय से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।