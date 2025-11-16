Bihar Women MLA: पार्टियों ने महिलाओं को कमतर आंका, 15 वर्षों में घटी महिला विधायकों की संख्या, जानें इस बार कितनी पहुंचीं विधानसभा

Bihar Women MLA: बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए ने 202 सीटों पर जीत दर्ज कर एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। वहीं महागठबंधन को महज 35 सीटें ही मिली है, जबकि 6 अन्य ने जीती है। प्रदेश में एनडीए की सरकार को वापस में लाने में महिलाओं का हाथ है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 15 सालों से विधानसभा में महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है। टिकट वितरण में भी पार्टियां महिलाओं को कम आंक रही है। इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं को राजद ने टिकट दिया था। RJD ने 24 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था।