BJP से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री RK Singh ने तोड़ी चुप्पी, कहा- एंटी पार्टी नहीं…

RK Singh ने बीजेपी से दिया इस्तीफा (Photo-X @socially321)
RK Singh Resignation: बीजेपी की तरफ से जारी सस्पेंशन और शो कॉज नोटिस के बाद पूर्व मंत्री आरके सिंह ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी द्वारा जारी नोटिस का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आरोपों का उल्लेख नहीं था। इस संबंध में आरके सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने फैसले के बारे में जानकारी दी है।
आरके सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “मैंने पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मेरे द्वारा प्रदेश कार्यालय को भेजा गया पत्र और भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा गया इस्तीफा संलग्न है।"
अपने पत्र में आरके सिंह ने बताया कि बीजेपी द्वारा भेजे गए नोटिस में उन पर लगाए गए पार्टी विरोधी गतिविधियों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले ही प्रदेश बीजेपी कार्यालय को अपने जवाब भेज दिए है।
अपने पत्र में आरके सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट का भी हवाला दिया। दरअसल, इस पोस्ट में उन्होंने वोटरों से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को वोट न देने की अपील की थी। RK सिंह ने कहा कि मुझे संभवतः कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। यह बयान पार्टी विरोधी नहीं है। राजनीति का अपराधीकरण रोकना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना राष्ट्र, समाज और पार्टी के हित में है, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी के कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं।
बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे के एक दिन बाद बीजेपी ने पूर्व मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया। निलंबन की घोषणा करने वाले पत्रों के अनुसार, आरके सिंह और एमएलसी अशोक अग्रवाल के खिलाफ “पार्टी विरोधी गतिविधियों” में शामिल होने के कारण कार्रवाई की गई है।
पत्र में कहा गया है कि दोनों नेताओं की लगातार पार्टी-दर-पार्टी बयानबाजी के कारण यह कार्रवाई आवश्यक हो गई थी और संगठन के भीतर अनुशासन बनाए रखना आवश्यक था। पार्टी ने सिंह और अग्रवाल दोनों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने और जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए ने 243 सीटों में से 202 पर जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन को महज 35 सीटे मिली है। राज्य में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं जेडीयू ने 85, लोजपा (आर) ने 19, हम ने 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर दर्ज की। वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद ने 25, कांग्रेस ने 6, CPI (ML) (L) ने 2, सीपीआईएम ने 1 और आईआईपी ने एक सीट पर जीत दर्ज की है।
