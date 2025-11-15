BJP से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री RK Singh ने तोड़ी चुप्पी, कहा- एंटी पार्टी नहीं…

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए ने 243 सीटों में से 202 पर जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन को महज 35 सीटे मिली है। राज्य में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं जेडीयू ने 85, लोजपा (आर) ने 19, हम ने 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर दर्ज की। वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद ने 25, कांग्रेस ने 6, CPI (ML) (L) ने 2, सीपीआईएम ने 1 और आईआईपी ने एक सीट पर जीत दर्ज की है।